Grönland ist jetzt ein Stück internationaler. Der Flughafen der Hauptstadt Nuuk wurde erweitert.

Start- und Landebahn sind länger und für Langstreckenflugzeuge geeignet. Nuuk ist also jetzt per internationalem Direktflug erreichbar. Bisher musste man auf der Insel an einem ehemaligen US-Militärstützpunkt umsteigen - und der liegt ziemlich weit weg.

Der erste Direktflug nach Nuuk startete von Kopenhagen aus. In der Maschine saßen mehrere dänische Minister. Grönland war mal eine Kolonie von Dänemark. Inzwischen verwaltet sich die Insel zwar weitgehend selbst, sie gehört aber weiter zu Dänemark.

Der neue Flughafen von Nuuk hat umgerechnet mehr als 280 Millionen Euro gekostet. Ab Sommer sind zum Beispiel direkte Verbindungen von und nach New York geplant. Eine Touristenorganisaton hofft, dass bald mehr Leute Grönland besuchen. Aber auch andere Wirtschaftsbereiche sollen profitieren, zum Beispiel die Fischerei und der Bergbau.