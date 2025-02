In der Arktis und der Antarktis gibt es riesige Eisströme - sie transportieren abgebrochenes Eis von den Eisschilden ins Meer.

Klimaforschende simulieren den Ablauf der Eisströme regelmäßig am Computer. So können sie abschätzen, wie viel Eis dadurch ins Meer gelangt und dann den Meeresspiegel ansteigen lässt. Bisher wurde angenommen, dass die Eisströme zähflüssig stetig ins Meer fließen - ein bisschen wie Honig. Beim Satelliten-Abgleich zeigte sich aber, dass die Fließgeschwindigkeit in der Simulation nicht mit der Realität übereinstimmt.

Warum - dazu hat jetzt ein europäisches Wissenschafts-Team eine Entdeckung gemacht. Das Team hat ein Glasfaserkabel in ein kilometertiefes Bohrloch auf dem größten Eisstrom Grönlands versenkt. Das Kabel zeichnete im Eis viele einzelne Beben auf - die Eisbeben lösten einander gegenseitig aus, und erstreckten sich tief unten über hunderte Meter. Die Forschenden schließen daraus: das Eis fließt nicht stetig durch den Eisstrom, sondern ruckelt. Im Fachjournal Science schreiben sie: Die Erkenntnisse dürften sich darauf auswirken, wie Eisströme in Zukunft simuliert werden.