Sie ist ungefähr zwei Millionen Jahre alt, wurde im Norden von Grönland entdeckt und stammt nicht von einem einzelnen Lebewesen, sondern ist eine Mischung aus Resten von vielen Tieren und Pflanzen. Die Forschungs-Gruppe hat mit dem Erbgut-Mix rekonstruiert, wie es vor zwei Millionen Jahre in Grönland aussah. Der Studienleiter sagt: "Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Meer und die Sonne scheint. Neben Ihnen fließt ein Fluss ins Meer, es gibt einen artenreichen Wald, in dem Hasen und Vorfahren der Rentiere und Elefanten-ähnliche Tiere umherstreifen."

Eis und Mineralien konservierten die Gen-Fragmente

Dass die Gen-Fragmente von damals bis heute erhalten geblieben sind, liegt laut den Forschenden daran, dass sie unter Eis begraben wurden, und dass die Mineralien im Boden dort so sind, dass die Gen-Schnipsel gut daran haften konnten. Die Forschenden hoffen, dass man auch anderswo auf der Welt, zum Beispiel in Afrika, in ähnlichem Boden-Material noch ganz alte DNA findet. Die bisher älteste entdeckte DNA stammt von einem Mammut in Sibirien und ist zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Jahre alt.