Die drei größten Gletscher in Grönland schmelzen deutlich schneller als bisher vorausgesagt.

Das schreibt ein dänisches Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications. Das Team hat historische Luftaufnahmen und Messdaten der Gletscher von 1880 bis 2012 analysiert. Dabei stellte sich raus, dass die Gletscher in diesem Zeitraum tausende Gigatonnen Eis verloren haben - und so seitdem zu einem Meeresspiegelanstieg von 8,1 Millimetern beigetragen haben.

Die Forschenden sagen, dass ein Anstieg in dieser Größenordnung eigentlich erst für das Jahr 2100 prognostiziert war, und zwar in einem Worst-Case-Szenario - bei einer Klimaerwärmung von acht bis neun Grad. Stattdessen sei das Schmelzvolumen in den letzten hundert Jahren schon bei einer durchschnittlichen Erwärmung um 1,5 Grad erreicht worden.

Die Forschenen schließen daraus, dass gängige Berechnungen die Eisschmelze in Grönland stark unterschätzen. Für die Zukunft hieße das, dass der Meeresspiegelanstieg durch die Gletscherschmelze in Grönland bis zu vier Mal stärker werden könnte als angenommen.