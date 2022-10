Um das rauszufinden, hat jetzt eine Expedition von Forschenden und einer irischen Künstlerin spezielle Unterwasser-Mikrofone vor Grönland im Meer versenkt. Darüber berichtet der britische Guardian. Die speziellen Hydrofone sollen zwei Jahre lang jede Stunde Geräusche aufnehmen, bevor sie wieder aus dem Wasser gefischt werden. So sollen möglichst viele verschiedene Klänge aufgenommen werden, als eine Art "Ozean-Gedächtnis" - zum Beispiel von Erdbeben, der Tierwelt und von Schmelzwasser. Dafür werden die Hydrofone an unterschiedlichene Stellen im Meer versenkt - manche nahe der Oberfläche, andere tiefer unten, und auch in unterschiedlichen Temperaturbereichen. Die aufgenommenen Daten sollen dann ausgewertet und die Klänge in eine akustische Komposition und Installation umgewandelt werden.

Die Idee stammt von der irischen Künstlerin Siobhán McDonald. Sie will damit und mit weiteren Arbeiten dokumentieren, wie wir Menschen auf das Meer einwirken. Für die Klangzusammenstellung will sie mit einem Komponisten zusammenarbeiten. Das Werk soll dann in zwei Jahren erscheinen, also 2024.