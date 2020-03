Die Zahlen, die ein Forschungsteam der Uni von Kalifornien in den USA jetzt dazu nennt, sind gewaltig. Demnach schmolzen 600 Milliarden Tonnen Eis - genug, um den durchschnittlichen Meeresspiegel weltweit um rund zwei Millimeter ansteigen zu lassen - und das in nur zwei Monaten. In den 17 Jahren davor hatte Grönland maximal halb so viel Eis in einem Sommer verloren.

Das Team schreibt, dass nicht nur in der Arktis im Norden viele Gletscher geschmolzen sind - auch im Süden, zum Beispiel in der Westantarktis. In der Ostantarktis gab es etwas mehr Eis, weil es da stärker geschneit hat. Ausgleichen kann das den Verlust den Forschenden zufolge aber nicht.