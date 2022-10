Die Gletscher in der Arktis vom Schmelzen abhalten - das geht am besten, indem wir weniger Treibhausgase freisetzen.

Große Maschinenbaukonzerne arbeiten aber an einem Plan B. Sie wollen eine Art Unterwassermauer bauen, um zu verhindern, dass warmes Meerwasser zum Gletscher gelangt. Der New Scientist berichtet, dass darüber nachgedacht wird, ein Betonfundament auf den Meeresboden abzusenken, an dem eine Art schwimmender Vorhang befestigt werden kann. Das Ganze soll die Gletscherzungen des grönländischen Eisschildes abschirmen. Falls er komplett schmilzt, würde das den Meeresspiegel um mehr als sieben Meter steigen lassen.

Kostenschätzung: Zwei Milliarden Dollar

Planungen laufen erstmal für den Jakobshavn Gletscher, der das meiste Eis vom grönländischen Eisschild ins Meer führt. Er fließt in einen Fjord mit etwa fünf Kilometern Breite. Laut dem Bericht werden die Kosten, den Fjord durch so einen Vorhang vom Meer zu trennen, auf zwei Milliarden Dollar geschätzt. Prototypen sollen erstmal klären, wie das mit Fischen läuft und wie Eisberge durch die Barriere kommen. Das Abschmelzen der Gletscher durch wärmere Luft können sie nicht aufhalten.