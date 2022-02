Forschende haben einen weiteren Grund gefunden, warum der Eisschild in Grönland so schnell schmilzt: Es liegt daran, dass der Eisschild selbst wie ein riesiges Kraftwerk wirkt.

Durch die zunehmende Erderwärmung bilden sich jeden Sommer Tausende von Schmelzwasserseen auf der Oberfläche. Durch Risse im Eis fällt das Schmelzwasser auf die Basis des Eisschilds - oft einen Kilometer tief. Dabei wird die Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt. Die Forschenden stellten fest, dass die Temperatur an der Basis bei plus 0,88 Grad Celsius lag und dass das Eis dort genauso schnell schmilzt wie an der Oberfläche.

Nach Ansicht des internationalen Forschungsteams unter der Leitung der Universität von Cambridge ist das Schmelzwasser die mit Abstand größte Wärmequelle unter dem zweitgrößten Eisschild der Welt. Die extrem hohen Schmelzraten an der Basis des Eisschilds wurden bisher aber nicht eingerechnet, wenn es darum ging, den Anstieg des weltweiten Meeresspiegels vorherzusagen. Die Eisverluste des grönländischen Eisschilds tragen am stärksten zu diesem Anstieg bei.



Die Schmelzfläche des Grönlandeises dehnt sich im Hochsommer auf fast eine Million Quadratkilometer aus. Damit produziert der grönländische Eisschild mehr Wasserkraft als die zehn größten Wasserkraftwerke der Welt zusammen. Der Klimawandel könnte diese Form der Wasserkraft schon bald verdoppeln oder verdreifachen.

