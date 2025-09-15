Deutschlandweit war am Wochenende "Tag des offenen Denkmals".

Dabei konnten mehr als 6500 historische Orte und Bauwerke besucht werden - zum Beispiel Kirchen, Synagogen, Schlösser, Burgen und Industrieanlagen. Laut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz haben mehrere Millionen Menschen teilgenommen.

In Berlin zog zum Beispiel das ICC zehntausende Gäste an, eines der größten Kongresshäuser der Welt. In Bonn drängten sich Besucher im ehemaligen Club der US-amerikanischen Botschaft. Die offizielle Eröffnung fand in Gera in Thüringen statt.

Der "Tag des offenen Denkmals" gilt als größtes deutschlandweites Kulturevent.