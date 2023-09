In Großbritannien geht nächste Woche das neue Schuljahr los - doch mehrere tauend Schüler und Schülerinnen können nicht an ihre Schulen zurück.

Bei über 100 Schulgebäuden besteht Einsturzgefahr. Laut dem britischen Bildungsministerium sind die Gebäude betroffen, die eine bestimmte Betonsorte enthalten. Deren Schüler müssen ganz oder teilweise in Ausweichunterkünfte umziehen.

Schuld ist bestimmter Beton

Von den 1950er bis in die 90er-Jahre wurde der Beton für den Bau von Schulen und Hochschulen benutzt. Im Laufe der Zeit stellten Behörden ein potenzielles Einsturzrisiko fest. Vor fünf Jahren ordnete das Bildungsministerium Maßnahmen an, um die Gebäude stabiler zu machen. In vielen Schulen seien Arbeiten vorgenommen worden- in den jetzt betroffenen 104 Einrichtungen aber nicht.

Zu spät, sagt Opposition

Die Regierung sagte den Schulen finanzielle Unterstützung zu, um die dringendsten Arbeiten vorzunehmen. Gewerkschaften und Oppositionsparteien werfen der Regierung vor, zu spät zu handeln.