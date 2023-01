In Großbritannien wollen viele Menschen bei der Krönung von König Charles III. im Mai mitmachen.

Nach einem Medienbericht sind mehrere hundert Bewerbungen eingegangen - für einen der Jobs als Helferin oder Helfer bei der Zeremonie. Diese sind offiziell ausgeschrieben. Eine Regierungsbehörde sammelt noch bis Ende der Woche die Bewerbungen.

Die Aufgaben für die Freiwilligen sind überschaubar. Es wird zum Beispiel jemand gesucht, der dem König während der Krönung ein Handtuch anreicht oder ihm einen Handschuh übergibt. Die Hürden für so einen Job sind allerdings hoch. Es wird erwartet, dass auch schon jemand in der Familie bei der letzten Krönung im Vereinigten Königreich so eine Aufgabe übernommen hat: Die war im Jahr 1953, von Charles' Mutter Queen Elizabeth.