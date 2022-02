Die britische Regierung will verhindern, dass Kinder im Netz auf Porno-Seiten gelangen.

Um sich solche Seiten anzuschauen, soll es in Zukunft eine verpflichtende Altersverifikation geben. Die Nutzer und Nutzerinnen müssten also ihr Alter technisch nachweisen. Laut dem zuständigen Ministerium drohen Betreibern, die die geplanten Vorgaben nicht umsetzen, Geldstrafen in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Umsatzes. Die Seiten könnten auch gesperrt werden.

Details sind noch unklar

Der britische Digital-Staatssekretär Chris Philp sagte, Eltern müssten davon ausgehen können, dass ihre Kinder davor geschützt sind, Dinge zu sehen, die kein Kind sehen sollte.

Wie der Altersnachweis genau umgesetzt wird, ist noch offen. Möglich wäre, Daten aus Mobilfunkverträgen, Kreditkarten oder Reisepässen abzufragen.