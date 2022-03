Beim Video-Schauen Kopfhörer tragen, regelmäßig neue Getränke bestellen und vor allem: niemals ein schreiendes Baby schief ansehen.

Das sind einige der Ratschläge, die der britische Benimm-Ratgeber Debrett's gibt, wenn man in einem Café sitzt, um zu arbeiten. Das Unternehmen, das sowas wie der britsche Knigge ist, hat genau dafür einen Leitfaden veröffentlicht. Der Titel: "Café-Regeln für digitale Nomaden". Darin steht, dass man regelmäßig Essen und Getränke bestellen sollte, um nicht zum "Tischhocker" zu werden und dass man Lärm im Café, zum Beispiel von Gesprächen oder schreienden Baby am Nachbartisch hinnehmen müsse. Eine Sache geht laut Debrett's übrigens gar nicht: Vom Café aus an Videokonferenzen teilnehmen - das wirke unprofessionell.

In Großbritannien haben wegen der Home Office-Regelungen in der Pandemie mehr Menschen begonnen, auch in Cafés remote zu arbeiten. Laut der britischen Zeitung Guardian reagieren die Café-Besitzer und -Besitzerinnen gemischt: Einige freuten sich über zusätzliche Kundschaft, andere haben Laptops nach 17 Uhr verboten.