Gibt es in der Literatur genügend Vorbilder für schwarze Menschen - vor allem für Kinder.

Das hat eine NGO in Großbritannien untersucht. Über die Ergebnisse berichtet der britische Guardian. Die Organisation Inclusive Books for Children hat sich rund 2.700 Kinderbücher angeschaut, die letztes Jahr in Großbritannien für Ein- bis Neunjährige erschienen sind. Nur knapp zwei Prozent dieser Bücher hatten eine schwarze Hauptfigur. Im Jahr davor war es noch jedes fünfte Buch gewesen.

Die NGO spricht von einer "katastrophalen Entwicklung" und einer "krassen Ungleichheit" auf dem britischen Kinderbuchmarkt. Sie kritisiert, dass auch Minderheiten als Hauptfiguren zu selten vorkommen, zum Beispiel behinderte Menschen oder Personen aus Südostasien - nämlich in sechs Prozent der untersuchten Bücher.

Anfang des Jahres hatten mehrere schwarze Autorinnen und Autoren gegenüber dem Guardian kritisiert, es sei für schwarze Menschen in den letzten Jahren schwieriger geworden, in britischen Verlagen zu veröffentlichen.