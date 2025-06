In England ist es eigentlich verboten, Biber einfach in der Natur auszusetzen - ein Aktivisten-Netzwerk macht das aber trotzdem.

Die BBC berichtet darüber: Die Biber-Aktivisten haben dem Sender wörtlich gesagt, sie machten im Grunde "Gottes Werk" - und die Schäden von vor hunderten Jahren rückgängig. Außerdem seien die rechtlichen Möglichkeiten für Biber-Auswilderungen zu bürokratisch. Laut BBC haben ausgewilderte Biber durch den Damm-Bau neue Lebensräume geschaffen. Aber: Biber ohne Genehmigung in die freie Wildbahn zu entlassen, ist eine Straftat. Im Februar wurde ein Genehmigungssystem gestartet, für das man sich bewerben muss - ohne Lizenz ist es illegal, die Biber an- oder umzusiedeln. Die National Farmers Union kritisiert deswegen den Biber-Aktivismus als "unverantwortlich". Die Aktionen könnten zu Überschwemmungen und Schäden an Bäumen und Feldern führen.

Biber waren in Großbritannien jahrhundertelang ausgerottet, weil sie so viel gejagt wurden. Erst in den 2000ern gab es das Biber-Comeback - vermutlich, weil sie illegal gehalten und freigelassen worden waren. Inzwischen gibt es Schätzungen zufolge wieder mehr als 3.000 Tiere.