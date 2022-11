Das britische Rechnungsprüfungsamt muss sich gerade mit einem Flop befassen, der umgerechnet knapp 140 Millionen Euro an Steuergeld gekostet hat.

Es geht um ein Festival, das den nationalen Aufbruch nach dem Brexit markieren sollte. Die damalige britische Premierministerin Theresa May hatte eine Veranstaltungsreihe von März bis Oktober beauftragt, die auch "Festival des Brexits" genannt wurde. In über 100 Städten wurden britische Kunst, Technologie und Wissenschaft präsentiert und gefeiert. Allerdings kamen statt der anvisierten 66 Millionen Besucherinnen und Besucher nur 18 Millionen - also nicht mal ein Drittel. Und die meisten waren auch nicht persönlich, sondern online bei Feiern und Veranstaltungen dabei.

Eine aktuelle Umfrage von You-Gov zeigt, dass die Zustimmung der Menschen in Großbritannien für den Brexit auf einem Tiefpunkt ist: 56 Prozent der Befragten nannten den Austritt aus der Europäischen Union einen Fehler.