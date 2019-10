Ursprünglich sollte es in Großbritannien eine Gedenkmünze geben - extra geprägt für einen Brexit Ende Oktober.

Jetzt hat das Finanzministerium die Prägung der 50-Pence-Sammlermünzen gestoppt. Auf den Münzen sollte das Brexit-Datum 31. Oktober 2019 eingraviert werden; außerdem der Spruch "Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen". Ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums bestritt in der BBC, dass es "dumm" gewesen sei, mit der Prägung anzufangen, bevor das Brexit-Datum sicher war. Er sagte, die britische Regierung habe sehr ernsthaft das Ziel verfolgt, am 31. Oktober zu gehen. Wie viele der Münzen schon geprägt wurden und was jetzt mit ihnen passieren soll, ist nicht klar.

Der Brexit ist heute noch einmal verschoben worden, auf den 31. Januar 2020. Wenn das britische Parlament für das Brexit-Abkommen stimmt, könnte der EU-Austritt aber auch noch dieses Jahr sein.