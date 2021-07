Aus Bielefeld, Magdeburg oder international aus Amsterdam hat man schon gehört, dass aus einer Kirche ein Restaurant wurde.

In Rochdale bei Manchester in Großbritannien ist es jetzt umgekehrt: Ein ehemaliges China-Restaurant ist in eine anglikanische Kirche umgewandelt worden. Das "Red and Hot Chinese World Buffet" soll als neue Gemeindekirche vor allem junge Leute anziehen. Darüber berichtet die Zeitung "Church Times".

Die Gemeinde zur Kirche kam online zustande. Während des Corona-Lockdowns kamen im Netz 40 Leute zusammen, für die die zuständige Diözese jetzt das China-Restaurant gekauft hat. Geld dafür kam auch aus einem speziellen Fonds zur Seelsorgeentwicklung. Dessen erklärtes Ziel ist es, den zunehmenden Mitgliederschwund der Kirche aufzuhalten.