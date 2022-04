In Großbritannien ist die bislang längste Infektion mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden.

Wie im Fachmagazin Journal of Infectious Diseases beschrieben, trug ein Patient das Coronavirus für 505 Tage in sich, bevor er starb. Im bis dahin längsten dokumentierten Fall wurde das Virus 335 Tage lang bei einem Patienten in den USA nachgewiesen. Beide Betroffenen hatten ein geschwächtes Immunsystem. Das begünstigt lang anhaltende Infektionen wie diese.

Gefahr von Mutationen

Medizinerinnen und Medizinern macht das insbesondere deshalb Sorgen, weil sich in solchen Patienten neue Mutationen entwickeln können, die eine mögliche Quelle für neue Krankheitswellen sein können. Man geht zum Beispiel davon aus, dass unter anderem die Alpha-Variante des Virus so entstanden ist. Erkenntnisse, die aus der genetischen Analyse der Viren der Patienten gewonnen wurden, stützen diese Theorie. Der Patient aus Großbritannien trug zum Beispiel Viren mit Mutationen, die man auch aus der Alpha-, Gamma- und Omikronvariante des Virus kennt.