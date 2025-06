Bei James Bond gab es das schon - aber jetzt kommt es auch in Echt: Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Frau Chefin des britischen Auslandsgeheimdienst MI6.

Die britische Regierung sagt, dass die Anthropologin Blaise Metreweli den Chefposten übernimmt - und damit die erste „M“ im Real life wird. Metreweli ist schon seit mehr als 25 Jahren beim Geheimdienst und war zuletzt da verantwortlich für Technologie und Innovation. Vorher hatte sie verschiedene Posten im Nahen Osten und in Europa. Als neue Chefin hat sie die operative Verantwortung für den gesamten Dienst. Und: Sie ist damit auch die einzige namentlich genannte Geheimdienstlerin des MI6.

Die Filmbranche war bei der Ernennung einer Geheimdienst-Chefin in Großbritannien deutlich früher dran. In den James-Bond-Filmen saß Judy Dench schon vor 30 Jahren auf dem Posten. Im Film wird der Posten M genannt - im echten MI6 heißt er intern "C".