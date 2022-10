In Großbritannien sorgt ein weiterer Fall einer geplanten Abschiebung nach Ruanda für Empörung.

Es geht um eine junge Frau, die in Eritrea vergewaltigt worden war und die jetzt kurz vor der Entbindung steht. Sie hat vom britischen Innenministerium den Bescheid bekommen, dass sie nach Ruanda abgeschoben werden soll.

"Ungeheuerlicher Vorgang"

Menschenrechtsgruppen sprechen von einem ungeheuerlichen Vorgang - die Behörden hätten von der Schwangerschaft gewusst und der Frau sogar einen entsprechenden Test und eine andere Unterkunft organisiert. Die britische Abschiebepraxis ist Gegenstand mehrerer Verfahren, die deren Rechtmäßigkeit infrage stellen.

Die Regierung in London hat mit Ruanda ein Abkommen geschlossen, um illegal eingewanderte Migranten in das ostafrikanische Land auszufliegen. Im Gegenzug zahlt sie Geld an die Regierung in Kigali.