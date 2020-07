Erfolgreiches Rotmilan-Projekt

Ende des 19. Jahrhunderts galt der Rotmilan in Großbritannien als ausgerottet. 1990 startete dort ein Wiederansiedelungsprojekt für die Greifvögel, bei dem die ersten Jungtiere mit dem Flugzeug aus Spanien auf die Insel geflogen werden mussten.

Jetzt, 30 Jahre später, berichtet die Zeitung The Guardian über einen großen Erfolg: Zuletzt wurden in Großbritannien fast 2000 Rotmilan-Brutpaare gezählt. Die ersten ausgewilderten Tiere hatten Flügelmarkierungen und trugen kleine Radiosender, damit man ihr Verhalten im neuen Lebensraum untersuchen konnte. Laut der Königlichen Vogelschutzgesellschaft leben weltweit inzwischen fast zehn Prozent aller Rotmilane in Großbritannien.

Dafür war allerdings einiges an Aufklärungsarbeit nötig: Milane hatten in Großbritannien lange einen ziemlich schlechten Ruf: Sie galten als Hühnerdiebe und Lämmerkiller und wurden deshalb systematisch gejagt.

Ein Teil der importierten Tiere kam auch aus Deutschland. In Deutschland leben laut der Deutschen Wildtierstiftung aktuell etwa 15.000 Rotmilan-Paare.