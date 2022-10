Die Britinnen und Briten bekommen bald neue Geldmünzen.

Seit heute werden neue 50-Pence-Stücke mit dem Profilbild von König Charles III. geprägt (im Bild oben links). Es sollen 9,6 Millionen Stück werden - in Erinnerung an 96 Jahre, das ist das Alter, in dem Charles' Mutter Elizabeth II. Anfang September gestorben ist. Die neuen Münzen sollen nach und nach die Münzen mit dem Bild der Queen ablösen. Die 27 Milliarden alten Münzen bleiben aber weiter gesetzliches Zahlungsmittel.