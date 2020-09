Es ist ein Orden für Tiere - und eine Ratte ist als Erstes ausgezeichnet worden.

In Großbritannien hat sie die führende Tierorganisation dafür geehrt, dass sie durch die Suche nach Landminen in Kambodscha Leben gerettet hat. Die Ratte ist extra dafür ausgebildet worden. Im Einsatz hatte das Tier knapp 40 Landminen aufgespürt - 28 davon hätten noch explodieren können. Die Afrikanische Beutelratte erhielt dafür eine kleine Goldmedaille an einem blauen Band.

In Kambodscha wird mit Ratten versucht, Minen aufzuspüren. Die liegen dort noch in vielen Regionen - als Folgen jahrzehntelanger Konflikte in dem Land in Südostasien. Eine belgische Hilfsorganisation bildet die Ratten vor Ort für die Minensuche aus. Das prämierte Tier soll allein dabei geholfen haben, eine Fläche so groß wie 20 Fußballfelder von Minen zu säubern.