Etwa die Hälfte aller Klamotten, die in Großbritannien von Online-Modelabels verkauft werden, bestehen aus unrecyceltem Plastik.

Das geht aus einer britischen Studie der RSA, der Royal Society for Arts Manufacturers and Commerce hervor. Die Autorinnen und Autoren haben sich einen Monat lang etwa 10.000 Teile angeschaut, vor allem bei den großen Seiten wie Asos oder Boohoo. Heraus kam: Knapp die Hälfte aller Klamotten waren komplett aus neuem Plastik - also Polyester, Acryl und Nylon.

Manche Shops hatten gerade mal ein Prozent Klamotten mit Recycling-Anteil im Programm. In der Studie heißt es, dieses Eine Prozent werde dann benutzt, um sich einen grünen Anstrich zu geben, dabei habe sich in den letzten 20 Jahren der Verbrauch von Synthetikfasern durch die Modeindustrie verdoppelt.

Laut den Autoren sind billige Klamotten, die nur ein paar mal getragen werden, ein riesiges Umweltproblem. Sie fordern eine Steuer auf Plastikklamotten - das hat die Regierung in London bisher abgelehnt.