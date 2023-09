Veganes Essen in der Uni-Mensa - und zwar ausschließlich: Das fordern in Großbritannien Hunderte Menschen.

Eine von Studierenden geleitete Kampagne hat einen offenen Brief an alle Hochschulleitungen des Landes, die Mensen und die Studierendenvertretungen geschickt. Über 650 Menschen haben unterschrieben. Darin fordern sie, dass die Unis sich aktiv um eine bessere Zukunft bemühen - denn es sei ja bekannt, dass Tierhaltung und Fischerei den Klimawandel antreiben.

Bisher haben Studierende an sieben Unis in Großbritannien für ausschließlich pflanzenbasiertes Mensa-Essen gestimmt. An zwei Unis sind solche Abstimmungen gescheitert.

Außerdem haben sich schon gut 100 britische Unis dazu verpflichtet, keine fossilen Energieträger zu nutzen.