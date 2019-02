Mit Anfang 30 noch bei den Eltern wohnen - in Großbritannien ist das relativ normal.

Der Guardian berichtet über eine Untersuchung des Thinktanks Civitas - und die hat ergeben, dass aktuell rund 3,4 Millionen Britinnen und Briten zwischen 20 und 34 bei ihren Eltern wohnen. Vor 20 Jahren waren es eine Million weniger. Am größten ist das Problem in London.

Der Untersuchung zufolge können es sich viele einfach nicht leisten, alleine zu wohnen. Wenn sie von zuhause ausziehen, dann ziehen sie meistens mit ihrem Partner zusammen - oder in eine WG. In einem durchschnittlichen britischen Haushalt leben inzwischen wieder 2,39 Personen - so viele waren es seit 1999 nicht mehr. Die Studienautoren finden, dass die britische Regierung darauf beim Wohnungsbau reagieren muss.