Der britische Auslandsgeheimdienst MI6 sucht Nachwuchs und will neue Spione im Darknet anwerben.

Nach Angaben des britischen Außenministeriums soll ein Portal eingerichtet werden, über das Menschen mit potenziell sensiblen Informationen unerkannt Kontakt zu Großbritannien aufnehmen können. Die Regierung hofft, dass die Anonymität des Darknets mögliche Informanten und Informantinnen ermutigt, sich zu melden.

Das Portal soll ab heute verfügbar sein. Eine Anleitung, wie es genutzt wird, wird auf dem verifizierten YouTube-Kanal des MI6 veröffentlicht. Nutzerinnen und Nutzern wird empfohlen, über vertrauenswürdige VPN-Dienste darauf zuzugreifen und dabei Geräte zu verwenden, die nicht mit ihrer Identität verknüpft sind.

Die Maßnahme erinnert an eine ähnliche Initiative des US-Auslandsgeheimdienstes CIA. Der hat vorletztes Jahr über soziale Netzwerke gezielt potenzielle russische Informanten angesprochen – unter anderem über Videos in russischer Sprache.