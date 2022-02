Seit Jahren kritisieren Korruptionsfachleute, dass es für korrupte russische Politiker relativ einfach sei, ihr Geld in Großbritannien zu waschen.

Die britische Regierung will jetzt wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine einen ersten Schritt tun, um das zu verhindern. Außenministerin Liz Truss will das sogenannte goldene Visum abschaffen. Seit 2008 galt: Wer zwei Millionen Pfund in Großbritannien investiert hat, bekam ein Visum und durfte seine Familie nachholen. Das soll in Zukunft abgeschafft werden.

Der Auswärtige Ausschuss des britischen Parlaments hat schon vor mehreren Jahren gesagt, dass damit hauptsächlich Menschen angezogen würden, die mit Korruption und Geldwäsche in Verbindung stünden. Das sei gefährlich für die nationale Sicherheit.

Die Organisation Transparency International geht davon aus, dass in Großbritannien Immobilien im Wert von umgerechnet 1,8 Milliarden Euro im Besitz von russischen Staatsbürgern sind, denen Korruption vorgeworfen wird.