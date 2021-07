Um im Winter das Gesundheitssystem zu entlasten, plant die britische Regierung die größte Grippe-Impf-Aktion in der Geschichte des Landes.

Das britische Gesundheitsministerium kündigte an, dass es ab September kostenlos Grippe-Impfstoff für mehr als 35 Millionen Menschen geben soll - also etwa die Hälfte der Bevölkerung. Erstmals sollen auch alle Kinder und Jugendliche ein Impf-Angebot bekommen. Außerdem richtet sich die Aktion an Menschen über 50 und Leute mit Gesundheitsrisiken - auch an Schwangere.

In Großbritannien gibt es Sorge vor einer neuen Krankheitswelle. Zurzeit gibt es täglich mehr als 50.000 neue Corona-Fälle - so viel wie zuletzt im Januar. Trotzdem hebt die Regierung übermorgen alle Corona-Regeln auf.