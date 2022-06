Wer diese Woche in Großbritannien mit der Bahn fahren will, sucht sich wohl besser Alternativen.

Die Gewerkschaft der Bahnbeschäftigten hat einen Streik angekündigt. Es könnte der größte Bahnstreik seit mehr als 30 Jahren dort werden. Die Gewerkschaft RMT sagt, dass etwa 50.000 Bahn-Beschäftigte nicht arbeiten, um sich für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen einzusetzen.

50.000 Mitarbeitende legen Arbeit nieder

Gestreikt werden soll Dienstag, Donnerstag und am Samstag. Aber auch dazwischen wird es wohl Verzögerungen und Zugausfälle geben. Generell wird damit gerechnet, dass an den Streiktagen in Großbritannien nur etwa jeder fünfte Zug nach Plan fährt. Und: Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Londoner U-Bahn werden wohl streiken.

Grund sind gescheiterte Verhandlungen über mehr Geld. Fachleuten befürchten, dass es in Großbritannien auch noch in den nächsten Wochen immer wieder Bahnstreiks geben könnte.