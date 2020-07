Dafür will Premierminister Boris Johnson 2 Milliarden Pfund ausgeben - und unter anderem 50.000 Gutscheine für Fahrradreparaturen bereitstellen. Gestern Nacht ist die Webseite online gegangen, auf der man die Gutscheine bekommen kann - nur leider war sie nicht erreichbar. Darüber waren so viele Radfahrerinnen und Radfahrer enttäuscht, dass der Hashtag #FixYourBikeVoucherScheme innerhalb von anderthalb Stunden zum Nummer Eins Trending Hashtag auf Twitter wurde. Die Webseite ist erst seit 4 Uhr heute früh erreichbar - ein paar Probleme gibt es laut dem Guardian aber immer noch.

Laut einer Sprecherin des britischen Transportministeriums war der Grund für das Problem das große Interesse an den Gutscheinen. Die sollen jetzt nach und nach ausgegeben werden, um auch die Fahrradläden, die bei der Aktion mitmachen, nicht zu überfordern.

Die britische Regierung will außerdem geschützte Radwege bauen und hat Pläne für die erste emissionsfreie Stadt in Großbritannien. Seit der Corona-Pandemie fahren in England viel mehr Menschen mit dem Fahrrad als vorher.