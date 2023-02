Das Programm gibt es erstmal nur in einer Pilotregion, in Wolverhampton in der Nähe von Birmingham. Die Nutzerinnen und Nutzer bekommen kostenlose Fitnesstracker, die mit der App verbunden werden. Fünf Monate lang können sie Punkte sammeln und die dann eintauschen - zum Beispiel gegen Kinokarten oder Lebensmittel- und Klamottengutscheine. Mehrere große Supermarktketten nehmen an dem Programm teil und auch große Marken wie Amazon oder Primark und Fitnessstudio-Ketten.

Das Programm sollte eigentlich schon vor einem Jahr starten, hat sich aber immer wieder verzögert. Anfang 2024 soll das Pilotprojekt ausgewertet werden. Die Regierung will dann entscheiden, ob es ausgeweitet wird.