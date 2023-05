Laut einer Studie des Verbandes der englischen und walisischen Kommunen gibt es keine Hinweise darauf, dass zum Beispiel lange Haftstrafen Kriminalität unter jungen Menschen reduzieren. Auch wenn es einen leichten Rückgang bei Messergewalt gibt, hat der britische Premierminister eingeräumt, dass die Regierung handeln müsse.

Kaum Resozialisation

Experten und Epertinnen fordern seit längerem, die Strafmündigkeit hochzusetzen - und das gesamte System zu reformieren. Das aktuelle stifte eher zu Kriminalität an. Das Risiko einer erneuten Straftat steige. Das liegt auch daran, dass britische Gefängnisse überfüllt sind. Resozialsation findet wenig statt. Die Abgeordnete Stella Creasy von der Oppositionspartei Labour sprach mit Blick auf die jüngsten Bluttaten von einer "Epidemie". Nötig sei mehr als Vorsorge, mehr als präventive Polizeikontrollen von Jugendlichen. Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass alle jungen Menschen die notwendige Unterstützung erhielten, die sie benötigen.

Strafmündig schon ab 10

In England, Wales und Nordirland beginnt die Strafmündigkeit schon bei 10 Jahren - so niedrig wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. Selbst Kinder können in Großbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Als Ursachen für Jugendgewalt gelten Armut, Ungleichheit, hohe Arbeitslosigkeit und zu wenig Jugenddienste.