Schokoriegel, Fertigpizza, Chips - in Großbritannien ist Werbung für solches Junkfood ab heute (5.1.2026) offiziell verboten.

Im Netz gilt ein Komplett-Verbot, im Fernsehen dürfen Spots für fettige, besonders süße oder salzige Lebensmittel nur noch nach 21 Uhr gesendet werden.

Es ist eine von verschiedenen Maßnahmen, mit denen die britische Regierung versucht, vor allem Kinder zu schützen. Die Behörden sagen, dass dort inzwischen jedes zehnte Kind im Alter von vier Jahren an Fettleibigkeit leidet. Jedes fünfte hat im Alter von fünf Jahren Karies.

Die Industrie hatte sich schon im Oktober freiwillig verpflichtet, auf entsprechende Werbung zu verzichten.

In einem anderen Schritt will die britische Regierung ihre Zuckersteuer auf süße Getränke ausgeweiten. Neben Softdrinks sollen ab 2028 auch Milchshakes und abgepackte Milchkaffees besteuert werden.