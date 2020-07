Kampagne gegen Übergewicht

"Wer zu viel wiegt, stirbt schneller an Corona."

So könnte man die neue Kampagne der britischen Regierung verkürzt untertiteln. Sie richtet sich gegen Übergewicht und Fettleibigkeit in der Bevölkerung. Laut der britischen Regierung haben rund zwei Drittel der Erwachsenen in dem Land ein Körpergewicht, das als nicht mehr gesund gilt.

Dagegen will die britische Regierung jetzt etwas unternehmen. Unter anderem will sie Werbung für Junkfood im Fernsehen und Internet ab 21 Uhr verbieten. Restaurants mit mehr als 250 Mitarbeitenden sollen dazu verpflichtet werden anzugeben, wieviel Kalorien ihr Essen hat und Supermärkten sollen keine Rabatte mehr auf ungesunde Lebensmittel geben dürfen. Und: An besonders sichtbaren Stellen - zum Beispiel am Eingang oder der Kasse - dürfen auch keine Süßigkeiten oder ungesunde Snacks mehr stehen.

Die neue Kampagne kommt kurz nachdem eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde veröffentlicht wurde. Das Ergebnis: Fettleibigkeit erhöht das Risiko an Covid-19 zu sterben um 40 Prozent.