Dabei geht es um die Sicherheit im Straßenverkehr. Die Zeitung Guardian zitiert eine Statistik, nach der ein Fünftel der Fahranfänger*innen im ersten Jahr hinter dem Steuer in einen Unfall verwickelt sind. Darum die Überlegung, einen abgestuften Führerschein einzuführen, also eine Fahrerlaubnis mit Beschränkungen. Ein Beispiel: das Nachtfahrverbot. Ein anderes: das Verbot, Personen unter einem bestimmten Alter mitzunehmen.

Zurzeit verlieren Anfänger*innen in Großbritannien ihren Führerschein, wenn sie in den ersten beiden Jahren sechs Punkte für Verstöße gegen die Straßenregeln erreichen.

Abgestufte Fahrerlaubnisse gibt es schon in New York und Kalifornien sowie in einigen Regionen in Kanada, Australien und Schweden.