In Großbritannien darf keine Werbung mehr für Schönheits-OPs gemacht werden - zumindest nicht in Jugendmedien.

Das hat der Werberat entschieden. Das Verbot gilt ab Mai 2022. Der Werberat begründet es damit, dass Kinder und Jugendliche aus seiner Sicht besonders anfällig für den Druck sind, einem bestimmten Körperideal zu entsprechen. Das habe Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und auch die psychische Gesundheit.

Es darf also bald in keinem TV-Programm und auch nicht mehr in Zeitschriften mit Jugendlichen als Zielgruppe für Brust-Ops, Bauch- und Augenlidstraffung oder Nasenkorrekturen geworben werden; auch nicht mehr fürs Zähne bleachen.