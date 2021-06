so beantwortet das britische Königshaus die Frage: Wie sieht´s aus mit der Diversität unter den Angestellten im Buckingham Palace? Das Königshaus hat Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Angehörige ethnischer Minderheiten es beschäftigt: 8,5 Prozent des Personals gehört ethnischen Minderheiten an. Das Ziel bis nächstes Jahr seien zehn Prozent. In der Gesamtbevölkerung in Großbritannien liegt der Anteil ethnischer Minderheiten bei 13 Prozent.

Im März hatte die Frau von Prinz Harry, Herzogin Meghan, mit Rassismus-Vorwürfen für Schlagzeilen gesorgt. Sie hatte in einem Fernsehinterview gesagt, ein Mitglied der Königsfamilie habe vor der Geburt ihres Sohnes Bedenken wegen dessen Hautfarbe gehabt. Vor drei Wochen hatte dann der britische Guardian berichtet, dass nicht-weiße Menschen im Buckingham Palace nicht in Büros arbeiten durften.