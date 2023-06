In britischen Supermärkten wird extrem viel geklaut.

Eine Million Diebstähle hat der Einzelhandelsverband dort in den letzten zwölf Monaten gezählt. Er sagt, das ist ein Negativrekord und macht dafür kriminelle Banden verantwortlich, aber auch die hohen Lebenshaltungskosten durch die gestiegene Inflation. Die liegt bei 8,7 Prozent und ist damit so hoch wie in keinem anderen G7-Staat.

Am häufigsten wurden teurere Waren gestohlen - zum Beispiel Fleisch und Alkohol. Laut dem Verband entscheiden deshalb immer mehr Supermärkte, bestimmte Produkte mit Diebstahlsicherungen zu schützen oder sie gar nicht mehr offen auszustellen. Der Verbandschef hat auch die Polizei kritisiert. Er sagt, dass sie Ladendiebstahl oft nicht konsequent genug verfolgt.