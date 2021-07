Mehr Rechte für Menschen, die zu Fuß oder mit Rad unterwegs sind.

Das würden sich viele sicher auch im deutschen Straßenverkehr wünschen - in Großbritannien soll das jetzt kommen. Das britische Verkehrsministerium will darum die Straßenverkehrsordnung zugunsten von Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern anpassen. Die BBC berichtet, dass Fahrräder an Kreuzungen Vorfahrt bekommen sollen, wenn sie geradeaus fahren. Und: Autos müssen Fußgängern an Kreuzungen Vorrang geben, selbst wenn sie die Straße noch nicht betreten haben.

Wer andere schaden kann, trägt Verantwortung

Mit den neuen Regeln soll eine neue Hierarchie im Straßenverkehr geschaffen werden. Heißt: Alle, die anderen mit ihrem Fahrzeug größeren Schaden zufügen können, sollen auch eine größere Verantwortung tragen. Außerdem will die britische Regierung neue Fahrradwege bauen - und bestehende verbessern. Die Änderungen sollen im Herbst ins Parlament kommen - das muss dann noch zustimmen.