Denn: in der Kathedrale von Rochester gibt es seit dem Wochenende eine Minigolfanlage. Sie ist im Mittelschiff und soll vor allem Kinder in die Kirche locken.

Die Anlage ist Teil einer größeren Initiative des Erzbischofs von Canterbury, die nach fantasivollen Ideen sucht, um mehr Menschen wieder in die Kirchen zu bringen. Das Ziel: Kirchen sollen als Ort für Feiern, Freude und Spaß wahrgenommen werden.

Diese Verknüpfung von Spaß und Gotteshäusern gefällt aber nicht jedem. In den sozialen Medien gibt es viel Kritik für die Minigolf-Anlage. Ein früherer Bischof nannte die Idee in der BBC "einen schweren Fehler" und sagte, er glaube nicht, dass die Menschen mit einem Golfplatz zur Suche nach Gott geleitet werden könnten. Was die Kritiker freuen dürfte: Die Anlage steht erstmal nur für einen Monat in der Kathedrale.