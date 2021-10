Die britische Regierung will auch auf Kernkraft setzen, um die Klimaziele zu schaffen.

Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, in den nächsten Jahren soll mindestens ein großes Atomprojekt genehmigt werden, um die Energiesicherheit zu stärken und Tausende Arbeitsplätze zu schaffen. Auch die Finanzierung soll schnell geklärt werden. Als Standort kommt laut einem Bericht der Zeitung The Telegraph die Grafschaft Suffolk im Südosten von England in Frage.

Bis zum Jahr 2035 will Großbritannien die Kohlenstoffemissionen auf null senken.