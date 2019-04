Seit Ende März werden Pässe ausgegeben, auf denen nicht mehr "Europäische Union" steht. Aus Kostengründen kommen parallel aber auch noch die alten Pässe mit EU-Aufdruck in Umlauf, bis die Lagerbestände leer sind. Für die britischen Pass-Inhaber macht der Aufdruck beim Reisen keinen Unterschied.

Die britische Regierung hatte 2017 entschieden, nach dem Brexit den Hinweis auf die EU aus den Pässen zu streichen. Außerdem sollen die Pässe auch wieder im traditionell britischen Dunkelblau sein, statt im EU-Burgunderrot.

Eigentlich hatte Großbritannien am 29. März aus der EU austreten sollen. Premierministerin Theresa May hat zuletzt aber um eine Verschiebung bis zum 30. Juni gebeten. Bis zum Brexit-Sondergipfel am Mittwoch muss sie einen Plan für den Brexit vorlegen. Bisher hat das Parlament aber alle Pläne durchfallen lassen.