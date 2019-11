Die Pubs in Großbritannien sind vom Aussterben bedroht. Deshalb fordert die britische Getränke- und Gaststättenbranche ein niedrigere Biersteuer.

In ihrem Forderungskatalog zur Parlamentswahl am 12. Dezember schreibt die British Beer & Pub Association (BBPA), dass die Steuersenkung die Bierpreise bezahlbar halten und Investitionen in die Branche ankurbeln würden.

70 Prozent der Getränke, die in Pubs verkauft werden, sind Biere. Mit 35 Cent je 0,33-Liter-Flasche ist die Biersteuer im Vereinigten Königreich die dritthöchste in der EU und damit elf Mal höher als zum Beispiel in Deutschland.

Zahl der Pubs auf 48.000 gesunken

BBPA-Chefin Emma McClarkin sagt, dass Pubs und Bierbrauen nicht nur unerlässlich für die Wirtschaft des Landes seien, sondern auch für dessen Kultur und Lebensart. Das müsse die künftige Regierung anerkennen und ein Umfeld schaffen, in dem sich die Branche entwickeln kann. Dazu zähle auch, die Abgabenlast für die Pubs abzubauen.

Im Vereinigten Königreich ist die Zahl der Pubs in den vergangenen 20 Jahren von rund 60.000 auf etwas mehr als 48.000 gesunken. Die BBPA macht dafür vor allem die hohen Steuern verantwortlich, aber auch veränderte Trink- und Freizeitgewohnheiten sowie das Rauchverbot, das 2007 eingeführt wurde.

9,7 Liter Alkohol pro Kopf

Kritiker weisen dagegen darauf hin, dass im Vereinigten Königreich jeder Einwohner ab 15 Jahre schon jetzt 9,7 Liter reinen Alkohol pro Jahr konsumiere. Das sei ein Liter mehr als der Durchschnitt der 36 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In Deutschland wurde ein noch höherer Wert von 10,9 Litern reinem Alkohol gemessen.