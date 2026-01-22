Kinder und Jugendliche unter 16 sollen in Großbritannien kein Social Media mehr nutzen dürfen. Dafür hat das Oberhaus im Parlament gestimmt. Das geplante Verbot orientiert sich am Vorbild aus Australien. Damit wächst der Druck auf Premierminister Keir Starmer.

Die Regierung war vorher dagegen, Instagram oder Facebook für unter-16-Jährige verbieten. Der Antrag geht jetzt an das Unterhaus. Viele Menschen in Großbritannien unterstützen ein Verbot. Laut Umfrage sind fast drei Viertel dafür -

auch Promis wie Schauspieler Hugh Grant. Kinderschutz-Organisationen sehen das kritisch. Sie warnen vor falscher Sicherheit.

In Australien gilt das Verbot seit Dezember. Dort wurden seitdem fast fünf Millionen Social Media Konten von Kinder und Teenagern gesperrt.