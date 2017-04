In Großbritannien wird im Juni neu gewählt.

Das Parlament hat den Weg dafür freigemacht - mit einer großen Mehrheit: 522 Abgeordnete stimmten dafür, nur 13 dagegen.

Premierministerin Theresa May hat gestern überraschend Wahlen für Anfang Juni angekündigt. Sie will damit ihre Position beim Brexit stärken. Ihre konservative Partei steht gerade in Umfragen gut da. Die Premierministerin rechnet damit, durch die Neuwahl mehr ihrer Abgeordneten ins Unterhaus zu bekommen.

Auf den Start der Brexit-Verhandlungen mit der EU soll sich die Neuwahl nicht auswirken. Kommissionschef Jean-Claude Juncker geht aber davon aus, dass die Gespräche erst nach den Wahlen am 8. Juni anfangen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte deshalb heute noch einmal mit May telefoniert.