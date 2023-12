Pornos im Netz: KI soll User-Alter schätzen

In Großbritannien sehen viele Jugendliche schon im Alter von elf bis 13 Jahren zum ersten Mal pornografische Inhalte im Netz. Jeder und jede Zehnte macht das sogar schon mit neun Jahren.

Weil das aber erst ab 18 erlaubt ist, hat die Regierung neue Leitlinien vorgelegt. Eine Idee ist, dass die Anbieter im Netz Künstliche Intelligenz verwenden, um sicherzustellen, dass die User und Userinnen alt genug sind, um Pornos zu schauen. Dazu könnte die KI ihr Alter schätzen, in dem sie Gesichter analysiert. Das wäre zum Beispiel über ein Selfie möglich.

Eine andere Idee ist, dass Ausweise oder Bankdaten hochgeladen werden, um so das Alter nachzuweisen. Das lehnen allerdings Datenschützer ab, weil sie sagen, dass so zu viele sensible Daten im Netz landen würden. Die Regulierungsbehörde hält dagegen: Schwächere Methoden wie die Selbstdeklaration des Alters, Online-Zahlungsmethoden oder Warnungen reichen nicht mehr, um die neuen Leitlinien der Regierung einzuhalten.