Menschen, die ohne die nötigen Papiere ins Land kommen, nach Ruanda abschieben - ohne Rücksicht auf deren Herkunft.

Das ist schon länger der umstrittene Asyl-Plan der britischen Regierung. Eine Wette in einem Interview hat Premier Rishi Sunak jetzt neue Kritik eingebracht. Darin hatte der Reporter gesagt, er wettet um 1.000 Pfund für eine Flüchtlingsorganisation, dass Sunak vor der nächsten Wahl keinen Menschen in einen Ruanda-Flieger bekommt. Sunak hatte eingeschlagen und gesagt: Natürlich wolle er Menschen in diese Flugzeuge setzen.

Mehrere Politikerinnen und Politiker in Großbritannien finden es geschmacklos von Sunak, auf eine Wette über Geflüchtete einzugehen. Der Premier selbst hat sein Okay zur Wette inzwischen zurückgenommen. Der BBC hat er gesagt, er sei in dem Interview überrumpelt worden und generell kein Freund von Wetten. Zumindest Letzteres kaufen ihm viele im Netz nicht ganz ab - unter anderem, weil Sunak früher beruflich Börsengeschäfte gemacht hat.