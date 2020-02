Allerdings ist Johnson schon mit anderen Großprojekten gescheitert. In seiner Zeit als Bürgermeister von London wollte er zum Beispiel einen neuen Riesenflughafen auf einer künstlich aufzuschüttenden Themse-Insel bauen oder eine aufwendige Gartenbrücke im Zentrum von London. Beide Ideen wurden nicht umgesetzt.

Ein Regierungssprecher sagte, die Regierung prüfe ernsthaft, ob Johnsons Idee machbar sei, eine Brücke zwischen Schottland und Nordirland zu bauen. Der Premier will einzelne Gebiete des Königsreichs besser verbinden und wirtschafltlich fördern. Dabei hat er schon häufiger so eine Brücke erwähnt. Er schätzt die Kosten auf knapp 18 Milliarden Euro.

Ingenieure halten auch Johnsons Brückenprojekt für schwierig. Selbst an der schmalsten Stelle liegen zwischen Schottland und Nordirland 19 Kilometer Wasser. Die wahrscheinlichste Brückenverbindung zwischen Larne in Nordirland und Portpatrick in Schottland wäre sogar 45 Kilometer lang. Dort ist das Meer bis zu 300 Meter tief. Auf seinem Grund liegen Tausende nicht explodierte Bomben, die das Verteidigungsministerium nach dem Zweiten Weltkrieg dort entsorgt hat.



Ian Firth von der Bauingenieursvereinigung sagte, eine Brücke zwischen Schottland und Nordirland sei wahrscheinlich machbar. Letzten Endes sei es eine Geldfrage. "Wenn Sie genügend Geld danach werfen, ist alles möglich", sagte er.